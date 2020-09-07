У Єврокомісії застерегли Сербію і Косово через статус Єрусалима

В Єврокомісії у понеділок застерегли Косово та Сербію від переміщення своїх посольств в Ізраїлі до Єрусалима, про що минулого тижня оголосив президент США Дональд Трамп.

З такою заявою у Брюсселі виступив речник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки петер Стано, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Немає жодної країни-члена ЄС з посольством в Єрусалимі", - сказав Стано.

"Будь-які дипломатичні кроки, які можуть поставити під сумнів спільну позицію ЄС щодо Єрусалима, викликають серйозне занепокоєння і жаль", - додав він.

Політика ЄС, куди належать 27 країн, полягає в тому, що статус Єрусалима має бути визначений між Ізраїлем і палестинцями в рамках більш широких мирних переговорів.

Минулого тижня Трамп заявив, що Сербія і Косово погодилися нормалізувати економічні відносини в рамках переговорів за посередництва Вашингтона. Несподівано Трамп повідомив, що ці домовленості включають переміщення Белградом свого посольства в Єрусалим і взаємне визнання між Ізраїлем і Косовом.

Косово заявило про наміри відкрити своє посольство саме в Єрусалимі – ставши таким чином першою "мусульманською" країною, яка пішла на такий крок.

Ця заява здивувала європейців, які ведуть складні переговори між Сербією і її колишньою територією Косовом з 2011 року.

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