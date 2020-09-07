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В Еврокомиссии предостерегли Сербию и Косово из-за статуса Иерусалима

Понедельник, 7 сентября 2020, 17:59

В Еврокомиссии в понедельник предостерегли Косово и Сербию от перемещения своих посольств в Израиле в Иерусалим, о чем на прошлой неделе объявил президент США Дональд Трамп.

С таким заявлением в Брюсселе выступил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Нет ни одной страны-члена ЕС с посольством в Иерусалиме", - сказал Стано.

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"Любые дипломатические шаги, которые могут поставить под сомнение общую позицию ЕС по Иерусалиму, вызывают серьезное беспокойство и сожаление", - добавил он.

Политика ЕС, куда входят 27 стран, заключается в том, что статус Иерусалима должен быть определен между Израилем и палестинцами в рамках более широких мирных переговоров.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Сербия и Косово согласились нормализовать экономические отношения в рамках переговоров при посредничестве Вашингтона. Неожиданно Трамп сообщил, что эти договоренности включают перемещение Белградом своего посольства в Иерусалим и взаимное признание между Израилем и Косовом.

Косово заявило о намерениях открыть свое посольство именно в Иерусалиме - став таким образом первой "мусульманской" страной, которая пойдет на такой шаг.

Это заявление удивило европейцев, ведущих сложные переговоры между Сербией и ее бывшей территории Косовом с 2011 года.

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