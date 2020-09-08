У Греції в найбільшому таборі мігрантів виявили нові випадки коронавірусу

Щонайменше 15 мігрантів у переповненому таборі Морія на Лесбосі отримали позитивний результат на коронавірус після першого випадку захворювання в таборі минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Влада має намір провести близько 2000 тестів серед мешканців табору, щоб гарантувати, що всі інфіковані люди будуть госпіталізовані або поміщені в карантин.

Результати цих тестів очікуються найближчими днями.

Минулого тижня установа була закрита після того, коронавірус виявили у 40-річного сомалійського біженця.

У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови для мігрантів. З 1 березня всі мігранти, які добираються до Лесбосу, перебувають на карантині поза таборами острова.

Останніми тижнями спостерігається сплеск випадків, що змусило владу Греції поступово вводити обмеження, щоб стримати поширення вірусу.