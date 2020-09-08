В Греции в крупнейшем лагере мигрантов обнаружили новые случаи коронавируса

По меньшей мере 15 мигрантов в переполненном лагере Мория на Лесбосе получили положительный результат теста на коронавирус после первого случая заболевания в лагере на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Власти намерены провести около 2000 тестов среди жителей лагеря, чтобы гарантировать, что все инфицированные люди будут госпитализированы или помещены в карантин.

Результаты этих тестов ожидаются в ближайшие дни.

На прошлой неделе учреждение было закрыто после того, как коронавирус выявили у 40-летнего сомалийского беженца.

В лагере проживает около 13 000 человек, гуманитарные группы часто критикуют плохие условия для мигрантов. С 1 марта все мигранты, которые добираются до Лесбоса, находятся на карантине за пределами лагерей.

В последние недели наблюдается всплеск случаев, что заставило власти Греции постепенно вводить ограничения, чтобы сдержать распространение вируса.