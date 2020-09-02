У Греції в найбільшому таборі для мігрантів виявили перший випадок коронавірусу
Греція зафіксувала перший випадок коронавірусу в переповненому таборі мігрантів Морія на острові Лесбос.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.
Табір Морія закрила на карантин. Інфікований - 40-річний біженець із Сомалі, його відправили в ізоляцію, повідомили грецькі чиновники.
Тим часом група експертів з грецької Національної організації громадського здоров’я намагалася знайти людей, з якими він контактував.
У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови для мігрантів. З 1 березня всі мігранти, які добираються до Лесбосу, перебувають на карантині поза таборами острова.
Греція зафіксувала 10524 випадків коронавірусу з моменту першого зараження у лютому та 271 смерть, пов'язану з інфекцією.
Останніми тижнями спостерігається сплеск випадків, що змусило владу Греції поступово вводити обмеження, щоб стримати поширення вірусу.