США не приєднаються до санкцій Канади і Британії щодо Білорусі через ЄС – ЗМІ

США утримуються від приєднання до канадських і британських санкцій щодо Білорусі у сподіванні, що ЄС зможе прийти до спільної позиції щодо своїх білоруських санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела.

У серпні ЄС пообіцяв ввести санкції щодо Білорусі за фальсифікацію президентських виборів і порушення прав людини з тих пір, але Кіпр ці санкції заблокував через вимогу запровадити санкції проти Туреччини.

Минулого тижня стало відомо, що Британія, Канада і Сполучені Штати планують ввести спільні санкції щодо окремих білорусів. Однак у вівторок санкції запровадили лише Лондон і Оттава.

За інформацією джерел, Вашингтон утримався від приєднання до цих заходів, оскільки вважає, що ЄС може досягти консенсусу на засіданні Європейської ради на цьому тижні.

Одне з джерел, знайомих з цим питанням, повідомило, що американський пакет, включаючи санкції за порушення прав людини, по суті готовий, але терміни його введення в дію невизначені.

Держдепартамент США не став прямо говорити про те, чому він не приєднався до Британії і Канади у введенні санкцій, але сказав, що вітає цей крок і зазначив, що американські санкції вже застосовуються до 16 білорусів, включаючи Лукашенка.

"Ми тісно координуємо свою діяльність з нашими європейськими партнерами з метою притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі", - заявив представник Держдепартаменту.