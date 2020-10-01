Єврокомісія зробила перший крок до позову проти Британії за порушення угоди про Brexit

Єврокомісія надіслала Британії офіційне повідомлення (letter of formal notice) у зв’язку з порушенням останньою угоди про вихід з ЄС, що є першим кроком до можливого судового позову.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Як вам відомо, ми просили британських колег прибрати проблемні положення із законопроєкту про внутрішній ринок до кінця вересня… Крайній термін минув вчора, але проблемні положення залишилися. Тому сьогодні Комісія вирішила надіслати Британії офіційне повідомлення, що є першим кроком у процедурі про порушення", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Британії дається один місяць для того, щоб відреагувати на лист Єврокомісії. За відсутності реакції, ЄК перейде до наступного етапу процедури.

Нагадаємо, Угода про вихід Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року і є взаємно зобов’язуючою.

У вересні Британія внесла проєкт закону про внутрішній ринок, який порушує частину угоди про Brexit, а саме Протокол щодо Північної Ірландії. 30 вересня члени Палати громад парламенту Британії остаточно підтримали його.

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