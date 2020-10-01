Еврокомиссия сделала первый шаг к иску против Британии за нарушение соглашения о Brexit

Еврокомиссия направила Британии официальное сообщение (letter of formal notice) в связи с нарушением последней соглашения о выходе из ЕС, что является первым шагом к возможному судебному иску.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия напоминает, что соглашение является обязывающим для обеих сторон, однако проект закона о внутреннем рынке, внесенный Британией, серьезно нарушает ее часть - Протокол по Северной Ирландии, причем в правительстве Великобритании это осознают.

"Правительство Великобритании не удалило проблемные положения из проекта, несмотря на просьбы ЕС. Таким образом Великобритания нарушила свое обязательство действовать добропорядочно, как это предусмотрено ст. 5 Соглашения о выходе из ЕС. Поэтому Комиссия начала процедуру о нарушении, как это предусмотрено Соглашением", - говорится в официальном сообщении ЕК.

Британии дается один месяц на то, чтобы отреагировать на письмо Еврокомиссии. При отсутствии реакции, ЕК перейдет к следующему этапу процедуры.

Напомним, соглашение о выходе Британии из ЕС вступило в силу 1 февраля 2020 года и является взаимообязывающим.

В сентябре Великобритания внесла проект закона о внутреннем рынке, который нарушает часть соглашения о Brexit. 30 сентября члены Палаты общин парламента Великобритании окончательно поддержали его.

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