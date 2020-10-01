Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Еврокомиссия сделала первый шаг к иску против Британии за нарушение соглашения о Brexit

Кипр не собирается снимать блокировку санкций против режима Лукашенко - СМИ

В Польше - впервые почти 2000 новых больных

Навальный считает, что за покушением на него стоит Путин






Еврокомиссия сделала первый шаг к иску против Британии за нарушение соглашения о Brexit

Четверг, 1 октября 2020, 13:12

Еврокомиссия направила Британии официальное сообщение (letter of formal notice) в связи с нарушением последней соглашения о выходе из ЕС, что является первым шагом к возможному судебному иску.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия напоминает, что соглашение является обязывающим для обеих сторон, однако проект закона о внутреннем рынке, внесенный Британией, серьезно нарушает ее часть - Протокол по Северной Ирландии, причем в правительстве Великобритании это осознают.

"Правительство Великобритании не удалило проблемные положения из проекта, несмотря на просьбы ЕС. Таким образом Великобритания нарушила свое обязательство действовать добропорядочно, как это предусмотрено ст. 5 Соглашения о выходе из ЕС. Поэтому Комиссия начала процедуру о нарушении, как это предусмотрено Соглашением", - говорится в официальном сообщении ЕК.

Британии дается один месяц на то, чтобы отреагировать на письмо Еврокомиссии. При отсутствии реакции, ЕК перейдет к следующему этапу процедуры.

Напомним, соглашение о выходе Британии из ЕС вступило в силу 1 февраля 2020 года и является взаимообязывающим.

В сентябре Великобритания внесла проект закона о внутреннем рынке, который нарушает часть соглашения о Brexit. 30 сентября члены Палаты общин парламента Великобритании окончательно поддержали его.

Читайте также: Британия против всех: как один документ разрушает договоренности с Лондоном о Brexit

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия Великобритания Brexit
powered by lun.ua