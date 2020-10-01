Іспанія планує частковий локдаун на всій території Мадрида 

Уряд Іспанії заявив, що запровадить частковий локдаун у Мадриді, аби зупинити стрімке поширення коронавірусу - регіональний уряд Мадрида у відповідь пригрозив судом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AFP.

"Ситуація в Мадриді складна і тривожна", - сказав журналістам міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла. З 11 016 нових випадків захворювання, діагностованих в Іспанії за останні 24 години, майже 44% припадають на Мадридський регіон.

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"Ось чому ми погодилися вжити ці заходи, хоча ми знаємо, що попереду важкі тижні", - сказав Ілла після переговорів з 17 автономними регіонами Іспанії.

Іспанія зараз бореться з найбільшою кількістю нових випадків захворювання в ЄС - близько 300 на 100 тисяч жителів, але в Мадридському регіоні цей показник зараз складає понад 780 на 100 тисяч осіб.

Оголошення уряду викликало негативну реакцію з боку головного чиновника охорони здоров'я Мадрида Енріке Руїса Ескудеро. Він припустив, що регіон може боротися з рішенням через суд.

За словами Ескудеро, якщо оголошені заходи будуть опубліковані в офіційному урядовому бюлетені, регіональний уряд Мадрида "оцінить, які рішення були необхідні".

Після переговорів з регіональними лідерами Ілла сказав, що вони переважною більшістю погодилися ввести обмеження у всіх районах з понад 100 тисячами жителів в межах їх юрисдикції, якщо будуть виконані три умови.Зокрема, у районі має бути зареєстровано понад 500 випадків на 100 тисяч жителів за попередні 14 днів; в ньому має бути 35% або більше ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, зайнятих пацієнтами з COVID-19, а позитивні результати ПЛР-тестування мають становити не менше ніж 10%.

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У постраждалих районах будуть введені обмеження на пересування, всі бари і ресторани будуть змушені обмежити години роботи і кількість відвідувачів, а громадські зібрання будуть скорочені до шести осіб.

Мадрид зараз є єдиним регіоном, райони якого відповідають усім трьом критеріям, включаючи окремі частини столиці, де проживає три мільйони людей.

Наразі не ясно, як будуть працювати нові обмеження на пересування. Подробиці будуть опубліковані в офіційному урядовому бюлетені в найближчі дні.

Раніше повідомлялось, що міністерство охорони здоров’я Іспанії вважає недостатніми нинішні карантинні обмеження у Мадриді.