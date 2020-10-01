Испания планирует частичный локдаун на всей территории Мадрида

Правительство Испании заявило, что введет частичный локдаун в Мадриде, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса - региональное правительство Мадрида в ответ пригрозило судом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP.

"Ситуация в Мадриде сложная и тревожная", - сказал журналистам министр здравоохранения Сальвадор Илла. С 11 016 новых случаев заболевания, диагностированных в Испании за последние 24 часа, почти 44% приходятся на Мадридский регион.

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"Вот почему мы согласились принять эти меры, хотя мы знаем, что впереди тяжелые недели", - сказал Илла после переговоров с 17 автономными регионами Испании.

Испания сейчас борется с наибольшим количеством новых случаев заболевания в ЕС - около 300 на 100 000 жителей, но в Мадридском регионе этот показатель сейчас составляет более 780 на 100 000 человек.

Объявления правительства вызвало негативную реакцию со стороны главного чиновника здравоохранения Мадрида Энрике Руиса Эскудеро. Он предположил, что регион может бороться с решением через суд.

По словам Эскудеро, если объявленные меры будут опубликованы в официальном правительственном бюллетене, региональное правительство Мадрида "оценит, какие решения были необходимы".

После переговоров с региональными лидерами Илла сказал, что они подавляющим большинством согласились ввести ограничения во всех районах с более чем 100 тысяч жителей в пределах их юрисдикции, если будут выполнены три условия. В частности, в районе должно быть зарегистрировано более 500 случаев на 100 000 жителей за предыдущие 14 дней, в нем должно быть 35% или больше коек в отделениях интенсивной терапии, занятых пациентами с COVID-19, а положительные результаты ПЦР-тестирования должны составлять не менее 10%.

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В пострадавших районах будут введены ограничения на передвижение, все бары и рестораны будут вынуждены ограничить часы работы и количество посетителей, а общественные собрания будут сокращены до шести человек.

Мадрид сейчас является единственным регионом, районы которого соответствуют всем трем критериям, включая отдельные части столицы, где проживает три миллиона человек.

Пока не ясно, как будут работать новые ограничения на передвижение. Подробности будут опубликованы в официальном правительственном бюллетене в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Испании считает недостаточными нынешние карантинные ограничения в Мадриде.