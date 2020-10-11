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На Канарські острови за два дні прибули понад 1000 мігрантів

Неділя, 11 жовтня 2020, 14:21

Червоний Хрест повідомив в суботу, що на Канарські острови Іспанії прибуло найбільша кількість мігрантів з 2006 року за останні 48 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З четверга по суботу 1015 осіб висадилися на 485 човнах на семи іспанських островах, повідомив представник Червоного Хреста. Вони перетнули Атлантичний океан на невеликих рибальських човнах і були зустрінуті морськими рятувальними судами недалеко від островів.

Більшість мігрантів прибули з Північної Африки або країн Африки на південь від Сахари. Червоний Хрест повідомив, що вони прибули в доброму здоров'ї, хоча у деяких спостерігалися симптоми переохолодження.

За словами чиновника, всі вони пройшли тестування на новий коронавірус. Місцеві політики закликали іспанський уряд надати їм більше ресурсів.

За словами аналітиків і правозахисних організацій, Марокко посилив заходи безпеки на своєму середземноморському узбережжі, і торговці людьми і мігранти були змушені ризикувати небезпечним переходом на Канарські острови, які розташовані приблизно в 60 милях (97 км) на захід від Атлантичного узбережжя.

В останні роки в Іспанії спостерігався сплеск морської міграції, але за період з січня по вересень потік прибулих скоротився майже на 5,8%. Однак, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, кількість прибулих на Канарські острови збільшилася на 523,7%.

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мігранти Іспанія
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