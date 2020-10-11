На Канарские острова за два дня прибыли более 1000 мигрантов

Красный Крест сообщил в субботу, что на Канарские острова Испании прибыло самое большое количество мигрантов с 2006 года за последние 48 часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С четверга по субботу 1015 человек высадились на 485 лодках на семи испанских островах, сообщил представитель Красного Креста. Они пересекли Атлантический океан на небольших рыбацких лодках и были встречены морскими спасательными судами недалеко от островов.

Большинство мигрантов прибыли из Северной Африки или стран Африки к югу от Сахары. Красный Крест сообщил, что они прибыли в добром здравии, хотя у некоторых наблюдались симптомы переохлаждения.

По словам чиновника, все они прошли тестирование на новый коронавирус.

Местные политики призвали испанское правительство предоставить им больше ресурсов для удовлетворения притока.

По словам аналитиков и правозащитных организаций, Марокко ужесточило меры безопасности на своем средиземноморском побережье, и торговцы людьми и мигранты были вынуждены рисковать опасным переходом на Канарские острова, которые расположены примерно в 60 милях (97 км) к западу от Атлантического побережья.

В последние годы в Испании наблюдался всплеск морской миграции, но за период с января по сентябрь поток прибывших сократился почти на 5,8%. Однако, согласно данным Министерства внутренних дел, количество прибывших на Канарские острова увеличилось на 523,7%.