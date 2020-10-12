Безпрецедентна для Європи операція: у Польщі нейтралізують 5-тонну бомбу часів війни

У польському Свиноуйсьці розпочалася операція з нейтралізації великої нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни, яка лежить на дні Пястовського каналу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Акція зі знешкодження бомби запланована на п'ять днів-четвер і п'ятниця - це так звані резервні терміни, якщо плани водолазів-саперів будуть зірвані, наприклад, через несприятливі погодні умови.

Перед операцією був евакуйований 751 житель островів Карсібор і Волін.

Повернення мешканців додому відбуватиметься після завершення робіт водолазів-саперів.

Щодня під час операції рух у Свиноуйсьці буде обмежено з 7 до 17.00, буде закрита серед іншого громадська поромна переправа центр, діятиме заборона на перебування у воді, також буде закритий міст на острів Карсібор.

Британська авіабомба DP 12000-lb вагою 5,4 тонни, яку називають Tallboy, була знайдена на дні Пястовського каналу під час робіт з поглиблення фарватеру Свиноуйсце-Щецин у вересні минулого року. Операцію з її нейтралізації називають безпрецедентною в масштабах Європи.

Розмір і вага бомби були настільки великі, що її міг нести тільки один важкий бомбардувальник - Avro Lancaster.

Вона призначалася для руйнування підземних укріплених споруд, в тому числі бункерів. До кінця війни ескадрилья спеціально підготовлених бомбардувальників скинула 854 таких бомби, в тому числі на німецький лінкор "Тірпіц".

Перед операцією нейтралізації були необхідні тривалі приготування – з території довкола неї було вилучено понад 400 небезпечних вибухових об'єктів, в яких знаходилося близько 3 тонн тротилу.

Бомбу спочатку треба відкопати, оскільки вона знаходиться глибоко у землі, а потім надійно закріпити, оскільки будь-яке коливання може призвести до вибуху.

У роботах з нейтралізації Tallboy задіяні кілька десятків людей з 8-ї Флотилії берегової оборони.