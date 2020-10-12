Беспрецедентная для Европы операция: в Польше нейтрализуют 5-тонную бомбу времен войны

В польском Свиноуйсце началась операция по нейтрализации большой неразорванной авиабомбы времен Второй мировой войны, которая лежит на дне Пястовского канала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Акция по обезвреживанию бомбы запланирована на пять дней. Четверг и пятница - это так называемые резервные сроки, если планы водолазов-саперов будут сорваны, например, из-за неблагоприятных погодных условий.

Перед операцией был эвакуирован 751 житель островов Карсибор и Волин.

Возвращение жителей домой произойдет после завершения работ водолазов-саперов.

Ежедневно во время операции движение в Свиноуйсце будет ограничено с 7 до 17.00, будет закрыта среди прочего общественная паромная переправа, будет действовать запрет на пребывание в воде, также будет закрыт мост на остров Карсибор.

Британская авиабомба DP 12000-lb весом 5,4 тонны, которую называют Tallboy, была найдена на дне Пястовского канала во время работ по углублению фарватера Свиноуйсце-Щецин в сентябре прошлого года. Операцию по ее нейтрализации называют беспрецедентной в масштабах Европы.

Размер и вес бомбы были настолько велики, что ее мог нести только один тяжелый бомбардировщик - Avro Lancaster.

Она предназначалась для разрушения подземных укрепленных сооружений, в том числе бункеров. К концу войны эскадрилья специально подготовленных бомбардировщиков сбросила 854 таких бомбы, в том числе на немецкий линкор "Тирпиц".

Перед нейтрализацией потребовались длительные приготовления - с территории вокруг нее было изъято более 400 опасных взрывчатых объектов, в которых находилось около 3 тонн тротила.

Бомбу сначала надо откопать, поскольку она находится глубоко в земле, а затем надежно закрепить, ведь любое колебание может привести к взрыву.

В работах по нейтрализации Tallboy задействованы несколько десятков человек из 8-й флотилии береговой обороны.