"Не дочекаєтесь": Зеленський прокоментував спроби посварити Україну і Польщу

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна і Польща вже подолали більшість із проблем у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава держави заявив у понеділок на спільній пресконференції з президентом Польщі у Києві.

"Посварити Україну і Польщу бажають багато наших недругів. І всім їм можу сказати тільки одне: не дочекаєтесь", - сказав Зеленський.

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На його думку, між обома країнами не може бути жодних суперечок, крім однієї: "у яких cаме українських і польських містах провести спільні Зимові олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу", сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Анджей Дуда розпочав візит в Україну словами про підтримку перед обличчям агресії Росії.

Дуда перебуватиме з візитом в Україні до 13 жовтня. У понеділок він зустрінеться з президентом Зеленським, у вівторок обоє лідерів відвідають Одесу та візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Про очікування від візиту читайте у статті: "Діалог із багатьма ускладненнями: що чекає у Києві президента Польщі Анджея Дуду"