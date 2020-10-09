Президент Польщі 12 жовтня приїде в Україну: відвідає Київ та Одесу
Президент Польщі Анджей Дуда 12 жовтня відвідає Україну з дводенним візитом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.
"12 жовтня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом", - йдеться у повідомленні.
За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.
13 жовтня Зеленський та Дуда відвідають Одесу та візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.
Візит Дуди до України анонсувався ще у вересні, проте офіційноі дати не називалися до сьогодні.
Про очікування від візиту читайте у статті – "Діалог із багатьма ускладненнями: що чекає у Києві президента Польщі Анджея Дуду"