"Не дождетесь": Зеленский прокомментировал попытки поссорить Украину и Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина и Польша уже преодолели большинство проблем в двусторонних отношениях.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава государства заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Польши в Киеве.

"Поссорить Украину и Польшу хотят многие наши недруги. И всем им могу сказать только одно: не дождетесь", - сказал Зеленский.

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По его мнению, между двумя странами не может быть никаких споров, кроме одного: "в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу", сказал Зеленский.

Как сообщалось, Анджей Дуда начал визит в Украину словами о поддержке перед лицом агрессии России.

Дуда будет находиться с визитом в Украине до 13 октября. В понедельник он встретится с президентом Зеленским, во вторник оба лидера посетят Одессу и примут участие в работе украинско-польского экономического форума.

По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Об ожиданиях от визита читайте в статье: Диалог со многими осложнениями: что ждет в Киеве президента Польши Анджея Дуду