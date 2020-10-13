ЄС не відкидає нових санкцій, якщо силовики Білорусі застосують бойову зброю

Євросоюз не виключає нових санкцій щодо Білорусі, якщо режим у Мінську наважиться використати бойову зброю під час масових протестів.

Про це у вівторок заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як повідомлялось, 12 жовтня МВС Білорусі попередило про можливість використання бойової зброї і спецзасобів під час масових протестів.

Стано відзначив, що можливе застосування зброї ще більше погіршить імідж влади Білорусі.

"Погляди стосовно дій влади, режиму Лукашенка проти власного населення вже дуже погані. Тож ця заява (щодо можливого застосування бойової зброї - Ред.), якщо вона буде втілена, лише доповнить дуже погане враження, яке вже є у міжнародної спільноти. Влада, президент - вони втратили легітимність", - сказав Стано на брифінгу в Брюсселі.

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Він підкреслив, що напередодні Рада закордонних справ ЄС чітко заявила, що буде другий раунд санкцій щодо Білорусі. І, у разі необхідності, Євросоюз готовий переглядати і розширювати санкційні списки.

"Це гнучкі інструменти, які можуть постійно переглядатися. Якщо є потреба, якщо ця погана поведінка продовжується, (санкційні) списки будуть збільшені. ЄС рішуче налаштований реагувати на такі події", - заявив Стано.

Одночасно Євросоюз закликає режим у Мінську до інклюзивного національного діалогу і припинення неприйнятних репресій проти білоруських громадян, додав речник комісії.