Білорусь дозволила силовикам використання бойової зброї проти протестувальників

МВС Білорусі попередило про можливість використання бойової зброї і спецзасобів під час масових протестів.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ-начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

За його словами, міліція відзначає поступове загасання протестного руху.

"Однак протести, що змістилися переважно в Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. Свідчення тому - акції в столиці минулої неділі. Ще вдень і ввечері це були камені, пляшки, ножі і заточки, а вже до ночі - барикади і палаючі покришки. Нічого спільного з громадянським протестом це не має. Ми зіткнулися не просто з агресією, а з групами бойовиків, радикалів, анархістів, футбольних фанатів, спробами повторити події початку серпня", - зазначив Казакевич.

На його думку, Білорусь намагаються штовхнути в хаос 1990-х і спровокувати на "кольорову революцію".

"Від імені МВС заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні. Співробітники органів внутрішніх справ і військовослужбовці внутрішніх військ у разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю", - додав він.

Нагадаємо, у вересні МВС Білорусі прозвітувало про скарги "законослухняних мешканців Мінська", які нібито невдоволені діями протестувальників. Відомство розмістило аудіозапис телефонної розмови з одним з таких "невдоволених", під час якої чоловік прямо закликав застосовувати проти протестувальників гумові кулі і навіть бойові патрони, стверджуючи, що "автомат Калашникова ніхто не скасовував".