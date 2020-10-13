ЕС не исключает новых санкций, если силовики Беларуси применят боевое оружие

Евросоюз не исключает новых санкций в отношении Беларуси, если режим в Минске решится использовать боевое оружие во время массовых протестов.

Об этом во вторник заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как сообщалось, 12 октября МВД Беларуси предупредило о возможности использования боевого оружия и спецсредств во время массовых протестов.

Стано отметил, что возможное применение оружия еще больше ухудшит имидж власти Беларуси.

"Взгляды относительно действий власти, режима Лукашенко против собственного населения уже очень плохие. Поэтому это заявление (о возможном применении боевого оружия - Ред.), если оно будет воплощено, только дополнит очень плохое впечатление, которое уже есть у международного сообщества. Власть, президент - они потеряли легитимность", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

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Он подчеркнул, что накануне Совет иностранных дел ЕС четко заявил, что будет второй раунд санкций в отношении Беларуси. И, в случае необходимости, Евросоюз готов пересматривать и расширять санкционные списки.

"Это гибкие инструменты, которые могут постоянно пересматриваться. Если необходимо, если это плохое поведение продолжается, (санкционные) списки будут увеличены. ЕС решительно настроен реагировать на такие события", - заявил Стано.

Одновременно Евросоюз призывает режим в Минске к инклюзивному национальному диалогу и прекращению неприемлемых репрессий против белорусских граждан, добавил представитель комиссии.