Новий табір для мігрантів-погорільців на Лесбосі затопило

Заклики до модернізації табору для мігрантів, що замінив згорілий табір Морія на Лесбосі, стали все голоснішими після того, як він був затоплений сильним дощем вдруге всього за кілька днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Потоки мулу пошкодили майже 100 наметів з 1100. Десятки людей знову опинилися без даху над головою.

Правозахисники закликають до негайних дій з урахуванням того, що жителі табору Кара-Тепе, як очікується, проведуть всю зиму в цьому об'єкті, оскільки міністр міграції Нотіс Мітаракіс призначив дату будівництва нової структури на наступне літо.

З цією метою і на хвилі словесної війни з Верховним комісаром ООН у справах біженців з приводу придатності нового табору – а також з приводу того, хто винен у його недоліках – міністерство міграції оголосило тендер на його модернізацію.

Морія мала місткість трохи більше 2700 осіб,але більше 12 500 людей жили в ній і навколо неї на момент пожежі. Табір був розцінений критиками як символ провальної міграційної політики Європи.

Після пожежі, яка вщент знищила цей табір, влада Греції перевезла тисячі мігрантів у табір Кара-Тепе.