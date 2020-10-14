Новый лагерь для мигрантов-погорельцев на Лесбосе затопило

Призывы к модернизации лагеря для мигрантов, заменившего сгоревший лагерь Мория на Лесбосе, стали все громче после того, как он был затоплен сильным дождем во второй раз всего за несколько дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Потоки ила повредили почти 100 палаток из 1100. Десятки людей снова оказались без крыши над головой.

Правозащитники призывают к немедленным действиям с учетом того, что жители лагеря Кара-Тепе, как ожидается, проведут всю зиму в этом объекте, поскольку министр миграции Нотис Митаракис назначил дату строительства новой структуры на следующее лето.

С этой целью и на волне словесной войны с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев по поводу пригодности нового лагеря – а также по поводу того, кто виноват в его недостатках – министерство миграции объявило тендер на его модернизацию.

Мория имела вместимость чуть более 2700 человек,но более 12 500 человек жили в ней и вокруг нее на момент пожара. Лагерь был расценен критиками как символ провальной миграционной политики Европы.

После пожара, который дотла уничтожил этот лагерь, власти Греции перевезла тысячи мигрантов в лагерь Кара-Тепе.