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Зеленський прокоментував ставлення Трампа і Байдена до України

Понеділок, 12 жовтня 2020, 10:54

Президент Володимир Зеленський вважає, що обидва кандидати у президенти США підтримують Україну, та відкидає вплив України на вибори у Сполучених Штатах. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у інтерв’ю програмі BBC Hard Talk. 

Зеленський відповідав на запитання ведучого, чи дійсно він хоче, аби на цих виборах переміг Джо Байден -  з огляду на минулий тиск Трампа та його коментарі про Україну. 

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"Що стосується коментарів пана Трампа, він така людина. Ми чуємо багато його коментарів з різних тем, але я знаю, що він особисто підтримує Україну", - сказав Володимир Зеленський. 

Він підкреслив, що аналогічна позиція щодо України в суперника Трампа на виборах Джо Байдена. 

"Я з ним (Байденом - Ред.) не спілкувався особисто ніколи - але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок - Сполучені Штати нас підтримують", - додав глава держави.

Він також відзначив, що Україна має двопалатну підтримку Конгресу США.

"Тому я не граюсь у ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні. На відмову військової підтримки чи підтримки стратегічного партнера, чи підтримки у плані санкційної політики. Тому я в це не граюсь і ніколи не буду гратися - вони окрема країна", - підкреслив український президент.

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Зеленський США
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