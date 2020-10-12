Зеленський прокоментував ставлення Трампа і Байдена до України

Президент Володимир Зеленський вважає, що обидва кандидати у президенти США підтримують Україну, та відкидає вплив України на вибори у Сполучених Штатах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у інтерв’ю програмі BBC Hard Talk.

Зеленський відповідав на запитання ведучого, чи дійсно він хоче, аби на цих виборах переміг Джо Байден - з огляду на минулий тиск Трампа та його коментарі про Україну.

"Що стосується коментарів пана Трампа, він така людина. Ми чуємо багато його коментарів з різних тем, але я знаю, що він особисто підтримує Україну", - сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що аналогічна позиція щодо України в суперника Трампа на виборах Джо Байдена.

"Я з ним (Байденом - Ред.) не спілкувався особисто ніколи - але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок - Сполучені Штати нас підтримують", - додав глава держави.

Він також відзначив, що Україна має двопалатну підтримку Конгресу США.

"Тому я не граюсь у ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні. На відмову військової підтримки чи підтримки стратегічного партнера, чи підтримки у плані санкційної політики. Тому я в це не граюсь і ніколи не буду гратися - вони окрема країна", - підкреслив український президент.