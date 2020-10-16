ЄС закликав Росію повернутися до тристоронніх переговорів щодо МН17

Європейська рада закликала Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами щодо збитого над Донбасом літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновках за підсумками саміту лідерів ЄС.

"Після більш ніж шести років після цієї трагічної події 298 жертв та їхні найближчі родичі заслуговують справедливості. Європейська рада підтримує всі зусилля, спрямовані на встановлення істини, справедливості та підзвітності, відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого над Донецькою областю літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, оскільки "не бачить сенсу" в їх продовженні.

Російське відомство також заявило, що Нідерланди відразу дотримувалися єдиної версії катастрофи і вважає, що технічне та кримінальне розслідування "вийшли упередженими, поверхневими і політизованими".

У Нідерландах заявили, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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