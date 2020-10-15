Росія відмовилася продовжувати консультації з Нідерландами і Австралією щодо MH17

Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого над Донецькою областю літака "Малазійських авіаліній" рейсу MH17, оскільки "не бачить сенсу" в їх продовженні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

"Не чекаючи навіть на проміжні підсумки консультацій, а пройшло всього три раунди, Гаага обрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії до ЄСПЛ. Такі недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь у них", - йдеться в заяві.

Російське відомство також заявило, що Нідерланди відразу дотримувалися єдиної версії катастрофи і вважає, що технічне та кримінальне розслідування "вийшли упередженими, поверхневими і політизованими".

"Було зроблено все, аби підкріпити скоростиглі звинувачення на адресу Росії…Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, отже, повністю лежить на офіційній Гаазі", - заявили в МЗС РФ.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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