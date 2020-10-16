ЕС призвал Россию вернуться к трехсторонним переговорам по МН17

Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по сбитому над Донбассом самолету рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС.

"После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости. Европейский совет поддерживает все усилия, направленные на установление истины, справедливости и подотчетности, в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - говорится в документе.

Как сообщалось, Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией по поводу сбитого над Донецкой областью самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, поскольку "не видит смысла" в их продолжении.

Российское ведомство также заявило, что Нидерланды сразу придерживались единой версии катастрофы и считает, что техническое и уголовное расследование "вышли предвзятыми, поверхностными и политизированными".

В Нидерландах заявили, что сожалеют по поводу решения России отказаться от консультаций.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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