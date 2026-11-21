Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт жартома висловив вдячність нещодавно випущеній відеогрі GTA 6, яка, на його думку, могла посприяти зменшенню інтенсивності молодіжних протестів у країні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, підбиваючи підсумки молодіжних протестів 20 листопада, повідомляє Bild.

У п’ятницю молодь по всій Німеччині взяла участь у протестах "покоління Z" у понад 100 містах. Однак у більшості випадків участь була значно нижчою, ніж на демонстраціях та заворушеннях три тижні тому. Водночас цього разу в кількох містах знову сталися випадки насильства. Поліція значно посилила свою присутність.

У Лейпцигу правоохоронці оточили демонстрантів-порушників, а в Гамбурзі задіяли водомети. Міністр внутрішніх справ стежив за подіями з ситуаційного центру.

"Наразі вечір у багатьох місцях минув без порушень. Однак подекуди фіксуються правопорушення щодо співробітників поліції. Поодиноко траплялися випадки пошкодження майна", – підсумував Добріндт.

Міністр звернув увагу на кількість учасників, яка була значно меншою, ніж було анонсовано. Він пожартував про вихід всесвітньо популярної відеогри Grand Theft Auto VI, яка могла змусити потенційних протестувальників залишитися вдома.

"Я дякую всім поліцейським, які сьогодні у великій кількості самовіддано виконують свої обов’язки. До речі, невелика подяка GTA 6!", – сказав Добріндт.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.

Організатори протестів Gen Z regelt заявили, що демонстрації мають продовжитися 20 листопада.

Наприкінці вересня тисячі школярів вийшли на акції протесту у Німеччині проти можливого повернення обов’язкової військової служби та нових правил обов’язкового медичного огляду.