Байден пообіцяв молитися за зараженого коронавірусом Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден побажав швидкого одужання своєму супернику, чинному президенту Дональду Трампу, у якого підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Джилл і я бажаємо президенту Трампу та першій леді Меланії Трамп швидкого одужання. Ми продовжимо молитися за здоров’я та безпеку президента і його родини", - написав Байден.

