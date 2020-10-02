Беларусь требует от Литвы и Польши сократить количество дипломатов в стране

Белорусский МИД отзывает послов страны из Польши и Литвы для консультаций и требует у посольств обеих стран сократить количество дипломатов, работающих в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское издание TUT.by.

"Учитывая однозначно деструктивную деятельность со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими зарубежными учреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", - сказал Глаз.

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Соответственно, в литовском посольстве вместо 25 должны остаться 14 дипломатов, в польском вместо 50 останутся 18.

Польша и Литва является одним из крупнейших критиков режима Лукашенко в Евросоюзе.

Литва ввела национальные санкции против белорусских чиновников, включая самопровозглашенного президента Лукашенко. Польша заявляла, что тоже думает о своих санкциях.

Лукашенко неоднократно обвинял обе страны во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.