Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїде в Україну наступного тижня

Світовий банк відклав виділення Україні $350 млн на фоні змін антикорупційної політики Києва

Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу

Шмигаль не бачить загрози для безвізу після рішення Ради щодо відбору глави САП






Польща заявила Литві, що думає про власні санкції щодо Білорусі

П'ятниця, 18 вересня 2020, 14:45

Президент Польщі Анджей Дуда заявив президенту Литви Гітанасу Наудеді, що розглядає можливість запровадження національних санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомили в офісі президента Литви в п'ятницю після телефонної розмови двох лідерів, повідомляє "Європейська правда".

"Глави держав обговорили питання санкцій проти Білорусі. Польщі запропонували приєднатися до оголошення регіональних санкцій, щоб продемонструвати солідарність з білоруським громадянським суспільством, яке піддається агресії і політичним репресіям.

Читайте також
У Берліні знову пригрозили Лукашенку санкціями, якщо насильство триватиме

Польський лідер заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій щодо Білорусі", - сказано у повідомленні пресслужби офісу президента Литви.

Литва, Латвія та Естонія в серпні оголосили про заборону в’їзду для Александра Лукашенка та 29 інших чиновників. 

Євросоюз зараз перебуває у процесі підготовки персональних санкцій щодо представників білоруського режиму. Але, за даними ЗМІ, Кіпр заявив, що не схвалить санкції, якщо держави-члени також не погодяться обмежити діяльність Туреччини з буріння в східній частині Середземного моря.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Литва Польща санкції
powered by lun.ua