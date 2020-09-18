Польща заявила Литві, що думає про власні санкції щодо Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив президенту Литви Гітанасу Наудеді, що розглядає можливість запровадження національних санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомили в офісі президента Литви в п'ятницю після телефонної розмови двох лідерів, повідомляє "Європейська правда".

"Глави держав обговорили питання санкцій проти Білорусі. Польщі запропонували приєднатися до оголошення регіональних санкцій, щоб продемонструвати солідарність з білоруським громадянським суспільством, яке піддається агресії і політичним репресіям.

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Польський лідер заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій щодо Білорусі", - сказано у повідомленні пресслужби офісу президента Литви.

Литва, Латвія та Естонія в серпні оголосили про заборону в’їзду для Александра Лукашенка та 29 інших чиновників.

Євросоюз зараз перебуває у процесі підготовки персональних санкцій щодо представників білоруського режиму. Але, за даними ЗМІ, Кіпр заявив, що не схвалить санкції, якщо держави-члени також не погодяться обмежити діяльність Туреччини з буріння в східній частині Середземного моря.