Телеграм-канал NEXTA і його логотип визнані в Білорусі екстремістськими 

Інформаційний Telegram-канал NEXTA-Live і логотип NEXTA визнані у Білорусі екстремістськими матеріалами.

Цю інформацію виданню TUT.by підтвердили у Верховному суді, повідомляє "Європейська правда".

На сайті Верховного суду сказано, що 20 жовтня 2020 року рішенням суду Центрального району Мінська інформаційний канал у Telegram NEXTA-Live і логотип NEXTA визнані екстремістськими матеріалами, що містять інформаційну продукцію з ознаками екстремістської діяльності. Зокрема, йдеться про організацію і публічні заклики до здійснення масових заворушень.

Тепер міністерство інформації Білорусі має включити канал NEXTA-Live і логотип NEXTA в республіканський список екстремістських матеріалів, вжити заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів, що містять аналогічні найменування, і їх поширення в білоруському сегменті.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Цивільна справа була розглянута судом за заявою Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі про визнання інформаційної продукції екстремістськими матеріалами.