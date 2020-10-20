Телеграмм канал NEXTA и его логотип признаны в Беларуси экстремистскими

Информационный Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны в Беларуси экстремистскими материалами.

Эту информацию изданию TUT.by подтвердили в Верховном суде, сообщает "Европейская правда".

На сайте Верховного суда сказано, что 20 октября 2020 решением суда Центрального района Минска информационный канал в Telegram NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию с признаками экстремистской деятельности. В частности, речь идет об организации и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Теперь министерство информации Беларуси должно включить канал NEXTA-Live и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространение в белорусском сегменте.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Гражданское дело было рассмотрено судом по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси о признании информационной продукции экстремистскими материалами.