Швеція заборонила обладнання китайських Huawei та ZTE для мережі 5G

Шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Нові установки та нова реалізація центральних функцій для використання радіо в діапазонах частот не повинні виконуватися з продуктами постачальників Huawei або ZTE", - заявив Шведський орган поштового зв'язку та телекомунікацій, оголошуючи про умови аукціонів спектру для двох ключових діапазонів частот 5G.

Регулятор заявив, що заборона відповідає "оцінкам шведських збройних сил та шведської служби безпеки".

Влада Швеції раніше також вимагала від операторів поступового виведення з мережі всіх продуктів Huawei та ZTE до січня 2025 року.

Заборона торкнеться значних частин мереж 5G, включаючи ключові частини мережі радіодоступу, мережі передачі, базової мережі та мережі обслуговування. Це означає, що обмеження виходять за рамки того, що прийняли інші країни, забороняючи китайським постачальникам лише "основні" частини мереж 5G, але дозволяючи китайський комплект у багатьох частинах "радіодоступу".

У Швеції є виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson, який є найбільшим конкурентом Huawei. Але Huawei, тим не менш, завоювала міцні позиції на ринку 4G у країні.

Нагадаємо, 15 країн ЄС закликали Єврокомісію розробити стратегію боротьби з дезінформацією щодо технології зв’язку 5G, щоб зупинити постійні акти вандалізму щодо нових веж.

Згідно з цілями блоку, до кінця 2020 року перші вежі 5G мають з’явитися принаймні в одному великому місті кожної з країн-членів. Невиконання цієї вимоги буде вважатися порушенням законодавства.