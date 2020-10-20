Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
Шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Новые установки и новая реализация центральных функций для использования радио в диапазонах частот не должны выполняться с продуктами поставщиков Huawei или ZTE", - заявил Шведский орган почтовой связи и телекоммуникаций, объявляя об условиях аукционов спектра для двух ключевых диапазонов частот 5G.
Регулятор заявил, что запрет отвечает "оценкам шведских вооруженных сил и шведской службы безопасности".
Власти Швеции ранее также требовала от операторов постепенного вывода из сети всех продуктов Huawei и ZTE до января 2025 года.
Запрет коснется значительных частей сетей 5G, включая ключевые части сети радиодоступа, сети передачи данных, базовой сети и сети обслуживания. Это означает, что ограничения выходят за рамки того, что приняли другие страны, запрещая китайским поставщикам только "основные" части сетей 5G, но позволяя китайский комплект во многих частях "радиодоступа".
В Швеции есть производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, который является крупнейшим конкурентом Huawei. Но Huawei, тем не менее, завоевала прочные позиции на рынке 4G в стране.
Напомним, 15 стран ЕС призвали Еврокомиссию разработать стратегию борьбы с дезинформацией по технологии связи 5G, чтобы остановить постоянные акты вандализма в отношении новых башен.
Согласно целями блока, до конца 2020 года первые башни 5G должны появиться крайней мере в одном большом городе каждой из стран-членов. Невыполнение этого требования будет считаться нарушением законодательства.