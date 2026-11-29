Голова польського Бюро національної безпеки Бартош Гродецький виступив за скасування обмежень, які стримують Польщу та її союзників від збиття російських ракет і дронів, що залітають у повітряний простір НАТО.

Про це він сказав у розмові з виданням Wirtualną Polską, передає "Європейська правда".

На думку посадовця, Польща має запровадити пакет законодавчих змін, які нададуть збройним силам ширші оперативні можливості у збитті російських ракет та дронів. Зокрема, йдеться про скорочення тривалої процедури ідентифікації об’єкта.

"Ми межуємо з державою, яка веде повномасштабну війну, а маємо чергове вторгнення в наш повітряний простір, не враховуючи дронів та вертольота з Калінінградської області. Правові та процедурні обмеження, як польські, так і союзних країн, слід скасувати. Якщо пілот, який приймає рішення, має сумніви, краще, щоб він міг знищити об’єкт без візуального спостереження, ніж був обмежений законом", – вважає глава Бюро національної безпеки.

Водночас Гродецький зазначив, що збиття таких об’єктів над Україною дало б більший шанс на їх ліквідацію, але це рішення має ухвалити НАТО.

"Це було б рішенням союзників. П’ять років поспіль ми допомагаємо Україні, а в цьому випадку йдеться про дії над її територією. З іншого боку, з нашої точки зору, це хороше рішення – більший шанс на нейтралізацію ракет", – зазначив посадовець.

Глава Бюро національної безпеки Польщі вважає, що НАТО має відреагувати на вторгнення до повітряного простору країн-членів російських дронів та ракет, інакше Москва інтерпретує це як слабкість.

Водночас він не підтримав пропозицію політика з ультраправої "Конфедерації" Марціна Можджонека, який припустив, що польські ракети "мають впасти десь поблизу" у відповідь на дії Росії.

"Наразі може скластися враження, що ми надаємо Росії аргумент: "ми атакуємо, а ви нічого не робите, отже, ваша оборона не працює". Чи не слід було б провести глибший аналіз? Я не хочу забігати наперед, яким саме. Якщо я скажу, що в рамках принципу взаємності ми маємо запустити три ракети по Росії, у ЗМІ з’явиться жовта смуга з повідомленням, що я закликаю до війни. Рішення ухвалюються в НАТО, і саме Альянс відповідає за те, як і коли реагувати. Я вірю, що реакція буде, бо її відсутність демонструє росіянам нашу слабкість", – стверджував він.

Останнім часом відбулися низка порушень польського повітряного простору російськими об’єктами. 20 листопада на території Польщі впали три російські ракети Х-101.

23 листопада російський дрон вторгся на територію Польщі, зробив коло над Люблінським воєводством, а потім попрямував у бік України. Дрон був оснащений апаратурою для спостереження.

За даними ЗМІ, Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО. Раніше в Альянсі не підтримали таку пропозицію.