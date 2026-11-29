Глава Бюро нацбезпеки Польщі виступив за зняття обмежень на збиття ракет РФ
Голова польського Бюро національної безпеки Бартош Гродецький виступив за скасування обмежень, які стримують Польщу та її союзників від збиття російських ракет і дронів, що залітають у повітряний простір НАТО.
Про це він сказав у розмові з виданням Wirtualną Polską, передає "Європейська правда".
На думку посадовця, Польща має запровадити пакет законодавчих змін, які нададуть збройним силам ширші оперативні можливості у збитті російських ракет та дронів. Зокрема, йдеться про скорочення тривалої процедури ідентифікації об’єкта.
"Ми межуємо з державою, яка веде повномасштабну війну, а маємо чергове вторгнення в наш повітряний простір, не враховуючи дронів та вертольота з Калінінградської області. Правові та процедурні обмеження, як польські, так і союзних країн, слід скасувати. Якщо пілот, який приймає рішення, має сумніви, краще, щоб він міг знищити об’єкт без візуального спостереження, ніж був обмежений законом", – вважає глава Бюро національної безпеки.
Водночас Гродецький зазначив, що збиття таких об’єктів над Україною дало б більший шанс на їх ліквідацію, але це рішення має ухвалити НАТО.
"Це було б рішенням союзників. П’ять років поспіль ми допомагаємо Україні, а в цьому випадку йдеться про дії над її територією. З іншого боку, з нашої точки зору, це хороше рішення – більший шанс на нейтралізацію ракет", – зазначив посадовець.
Глава Бюро національної безпеки Польщі вважає, що НАТО має відреагувати на вторгнення до повітряного простору країн-членів російських дронів та ракет, інакше Москва інтерпретує це як слабкість.
Водночас він не підтримав пропозицію політика з ультраправої "Конфедерації" Марціна Можджонека, який припустив, що польські ракети "мають впасти десь поблизу" у відповідь на дії Росії.
"Наразі може скластися враження, що ми надаємо Росії аргумент: "ми атакуємо, а ви нічого не робите, отже, ваша оборона не працює". Чи не слід було б провести глибший аналіз? Я не хочу забігати наперед, яким саме. Якщо я скажу, що в рамках принципу взаємності ми маємо запустити три ракети по Росії, у ЗМІ з’явиться жовта смуга з повідомленням, що я закликаю до війни. Рішення ухвалюються в НАТО, і саме Альянс відповідає за те, як і коли реагувати. Я вірю, що реакція буде, бо її відсутність демонструє росіянам нашу слабкість", – стверджував він.
Останнім часом відбулися низка порушень польського повітряного простору російськими об’єктами. 20 листопада на території Польщі впали три російські ракети Х-101.
23 листопада російський дрон вторгся на територію Польщі, зробив коло над Люблінським воєводством, а потім попрямував у бік України. Дрон був оснащений апаратурою для спостереження.
За даними ЗМІ, Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО. Раніше в Альянсі не підтримали таку пропозицію.