Президент Чехії Петр Павел висловив готовність балотуватися на наступних президентських виборах 2028 року.

Про це Павел сказав в ефірі Ceska televize, передає "Європейська правда".

Павел заявив, що зараз знову балотувався б на посаду глави держави, оскільки на цей момент є необхідні умови для цього – зокрема, щодо його власного здоров’я та суспільної підтримки. При цьому він не виключив, що наступного року ситуація може змінитися.

"Якби я мав керуватися тими критеріями, про які я говорив, тобто станом здоров’я як моїм, так і моєї родини, то сьогодні ці умови виконані. Але чи будуть вони такими й наступного року, цього я, звісно, не наважуюся стверджувати", – зазначив Павел щодо своєї можливої кандидатури.

Президентські вибори у Чехії мають відбутися на початку 2028. Їхню дату оголосить голова Сенату Мілош Вистрчил вже восени наступного року, кандидати, ймовірно, повинні будуть офіційно зареєструватися до кінця цього року.

Згідно з вересневим опитуванням агентства STEM/MARK, саме Павла найчастіше називали наступним президентом. Зі значним відставанням за ним йде прем’єр-міністр Андрей Бабіш, який, однак, виключив можливість того, що балотуватиметься. На його думку, уряд мав би висунути іншого спільного кандидата.

Згідно з іншим опитуванням, якби на президентських виборах у Чехії в другому турі змагались чинний глава держави Петр Павел та чинний прем’єр, лідер популістської ANO Андрей Бабіш, Павел здобув би перемогу з результатом 44% проти 37%.

Президент Чехії Петр Павел є єдиним можливим кандидатом на посаду наступного глави держави, який міг би набрати більше половини голосів виборців – 53%.