Посол ЄС у публічному виступі процитував Стуса

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у середу під час виступу на комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС процитував українського поета Василя Стуса.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Іноді цими днями лунають голоси в Україні та поза її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір. Нібито Угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці. Можу сказати на це лише одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - заявив Маасікас.

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Він додав, що "задля майбутнього України як стабільної, демократичної і заможної європейської держави ми продовжуємо працювати на цьому обраному шляху".

Примітно, що Маасікас, громадянин Естонії, виступав повністю українською мовою.

Маасікас минулого року дав публічну обіцянку виступити за рік українською мовою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.



