Посол ЄС дав обіцянку за рік досконало вивчити українську

Посол ЄС в Україні Матті Маазікас пообіцяв вивчити українську мову на такому рівні, щоб виступати нею вільно вже за рік.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це естонський дипломат сказав, почавши свій виступ на засіданні уряду в середу.

"Для мене велика честь сьогодні виступати тут", - почав посол промову українською мовою.

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"Продовжу англійською, але обіцяю: якщо запросите мене наступного року також, буду говорити по-українськи", - пообіцяв Матті Маазікас.

Матті Маазікас офіційно вступив на посаду посла Євросоюзу в Україні 7 листопада.

Маазікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії в ЄС, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

У 2005 році його призначили послом у РФ, проте до Москви дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.

Детальніше про Маазікаса читайте у статті: "Естонець, історик, марафонець: знайомтеся, новий посол Євросоюзу в Україні"