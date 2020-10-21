Папа Римський вперше на публічному заході одягнув маску
Папа Римський Франциск, якого критикували за неносіння захисної маски під час аудієнцій, вперше одягнув маску на публічному заході.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Папа з’явився у білій масці у вівторок, коли він та інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоелі.
Раніше Франциск носив маску тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції в Ватикан.
Його критикували, особливо в соціальних мережах, за те, що він іноді вступав у відносно тісний контакт з відвідувачами.
83-річний Франциск був присутній на службі разом з іншими християнськими лідерами в базиліці, в тому числі з патріархом Варфоломієм, духовним лідером православних християн.
Папа зняв маску, читаючи своє звернення, але знову надів її, коли закінчив говорити. Так само вчинили і інші релігійні лідери.
Захід відбувся на тлі зростання випадків коронавірусної інфекції в Італії. У вівторок COVID-19 було підтверджено у 10 874 людей у порівнянні з 9 338 в понеділок.