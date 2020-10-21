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Папа Римський вперше на публічному заході одягнув маску

Середа, 21 жовтня 2020, 15:47

Папа Римський Франциск, якого критикували за неносіння захисної маски під час аудієнцій, вперше одягнув маску на публічному заході. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Папа з’явився у білій масці у вівторок, коли він та інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоелі.

 

Раніше Франциск носив маску тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції в Ватикан.

Його критикували, особливо в соціальних мережах, за те, що він іноді вступав у відносно тісний контакт з відвідувачами.

83-річний Франциск був присутній на службі разом з іншими християнськими лідерами в базиліці, в тому числі з патріархом Варфоломієм, духовним лідером православних християн.

Папа зняв маску, читаючи своє звернення, але знову надів її, коли закінчив говорити. Так само вчинили і інші релігійні лідери. 

Захід відбувся на тлі зростання випадків коронавірусної інфекції в Італії. У вівторок COVID-19 було підтверджено у 10 874 людей у порівнянні з 9 338 в понеділок.

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