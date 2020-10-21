Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии

Папа Римский Франциск, которого критиковали за отсутствие защитной маски во время аудиенций, впервые надел маску на публичном мероприятии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Папа появился в белой маске во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоэли.

Ранее Франциск носил маску только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Его критиковали, особенно в социальных сетях, за то, что он иногда вступал в тесный контакт с посетителями.

83-летний Франциск присутствовал на службе вместе с другими христианскими лидерами в базилике, в том числе с патриархом Варфоломеем, духовным лидером православных христиан.

Папа снял маску, читая свое обращение, но снова надел ее, когда закончил говорить. Так же поступили и другие религиозные лидеры.

Мероприятие состоялось на фоне роста случаев коронавирусной инфекции в Италии. Во вторник COVID-19 был подтвержден у 10 874 человек по сравнению с 9338 в понедельник.