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Мешканцям Мадрида заборонили нічні зустрічі з друзями

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:27

Влада автономної громади Мадрида обмежує соціальну активність громадян вночі для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я громади Енріке Руїс Ескудеро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"З 0.00 і до 6.00 соціальні та родинні зібрання у приватних і громадських просторах обмежені лише тими, хто мешкає разом", - сказав він.

В інший час доби діє обмеження на зібрання в 6 осіб.

Крім того, вводяться інші обмежувальні заходи: максимальна кількість клієнтів барів і ресторанів всередині приміщень скорочується до 50% від місткості, на терасах – до 75%, вживання їжі і напоїв за стійками залишається під забороною.

Бари та ресторани не можуть приймати клієнтів після 23.00 і повинні закриватися опівночі. Магазини повинні закриватися о 22.00, місткість залишається на рівні 75%, в кіно, театрах, спортивних залах – 50%.

Обмеження набудуть чинності з 16.47 суботи, коли завершиться дія надзвичайного стану.

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