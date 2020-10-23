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Жителям Мадрида запретили ночные встречи с друзьями

Пятница, 23 октября 2020, 13:27

Власти автономной общины Мадрида ограничивают социальную активность граждан по ночам для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения общины Энрике Руис Эскудеро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"С 0.00 и до 6.00 социальные и родственные собрания в частных и общественных пространствах ограничены только теми, кто живет вместе", - сказал он.

В другое время суток действует ограничение на собрание в 6 человек.

Кроме того, вводятся другие ограничительные меры: максимальное количество клиентов баров и ресторанов внутри помещений сокращается до 50% от вместимости, на террасах - до 75%, еды и напитков за стойками остается под запретом.

Бары и рестораны не могут принимать клиентов после 23.00 и должны закрываться в полночь. Магазины должны закрываться в 22.00, вместимость остается на уровне 75%, в кино, театрах, спортивных залах - 50%.

Ограничения вступят в силу с 16.47 субботы, когда завершится действие чрезвычайного положения.

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