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Австрія заборонить екрани для обличчя як захист від коронавірусу

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 18:28

Уряд Австрії планує заборонити екрани для обличчя, часто використовувані персоналом в ресторанах і магазинах як захисний засіб від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Австрійська влада вважає, що екрани не забезпечують достатнього захисту і люди повинні носити щільно прилеглі маски.

У проєкті нових правил, які повинні набути чинності в п'ятницю, говориться, що в майбутньому екрани більше не будуть вважатися захисними засобами в Австрії.

У пояснювальних примітках говориться: "Передумовами для цього рішення є консолідовані докази того, що екрани для обличчя, зокрема, не мають ефекту нгібування аерозолів в порівнянні з класичними масками".

Хоча нові правила Австрії набирають чинності з 23 жовтня, для екранів повинен бути короткий перехідний період, щоб люди могли підготуватися до заборони.

Будуть винятки з правила для людей, які не можуть носити щільні маски за станом здоров'я.

У вересні дослідження, проведене в США, показало, що екрани для обличчя забезпечують найменший захист від інфекції.

Нагадаємо, уряд Австрії оголосив про посилення карантину для стримання епідемії коронавірусу, але поки без жорстких обмежень, порівняно з тими, що вже запровадили низка країн.

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Австрія Коронавірус
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