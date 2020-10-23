Австрія посилює карантин, але ресторани й масові заходи поки не забороняють

Уряд Австрії оголосив про посилення карантину для стримання епідемії коронавірусу, але поки без жорстких обмежень, порівняно з тими, що вже запровадили низка країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

Напередодні в країні зареєстрували рекордні 2435 заражень коронавірусом.

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Починаючи з неділі, 25 жовтня, у барах та ресторанах збиратися можна компаніями не більше 6, а на відкритих майданчиках - не більше 12 осіб. Всередині закладів клієнтів можна обслуговувати тільки за столиками.

Правило "не більше 6" діятиме у всіх громадських просторах, як парки та спортзали.

Маски залишаються обов’язковими у всіх громадських приміщеннях.

Приватні зібрання рекомендують проводити за участі не більше 6 осіб. Цьому правилу не надали статусу зобов’язання, тому що, як зазначив канцлер Себастьян Курц, для такого контролю немає законодавчого підгрунтя.

Також обов’язково тримати дистанцію з іншими щонайменш в один метр (крім людей, які проживають разом). Це знову зобов’язання, за порушення якого можливий штраф, хоча раніше суд вже скасовував його і звужував до рекомендації.

Культурні заходи залишаються дозволеними, але місця для учасників повинні бути тільки сидячі.

Масові заходи поки не забороняють - до 1000 осіб у приміщеннях і до 1500 надворі. При цьому для усіх подій за участі більше 250 осіб необхідний дозвіл.

На різноманітних заходах, які тривають менше трьох годин, фуршети забороняються. На довших подіях їсти дозволено тільки сидячи на своєму місці.

Розпивати алкоголь дозволено не ближче ніж за 50 метрів від закладів, де його купили - так намагаються зменшити ризик скупчень людей.

Звичайні візити до лікарень залишаються можливими, але обов’язково у масках.

У будинках для літніх людей нових резидентів або тих, хто повертається з родини, впускатимуть тільки після негативного тесту.

Регіональна влада має право запровадити жорсткіші обмеження, якщо вважатиме за необхідне.