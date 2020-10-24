Туреччина планує військові навчання попри попередню домовленість з Грецією

Туреччина випустила навігаційне попередження, що оголошує про військово-морські навчання в Східному Середземномор'ї 27-28 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Попередження було випущене через кілька годин після того, як генеральний секретар НАТО оголосив, що Греція і Туреччина домовилися в п'ятницю скасувати військові навчання, які були заплановані на національні свята один одного 28 і 29 жовтня відповідно.

"І Греція, і Туреччина вирішили скасувати військові навчання, які були заплановані на наступний тиждень", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після проведення віртуальної зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Це кроки в правильному напрямку, вони допомагають знизити ризики інцидентів і аварій", - додав він, висловивши надію, що цей крок матиме позитивний вплив на посередницькі зусилля Німеччини з ослаблення напруженості між двома союзниками.

Агресивна позиція Туреччини в Східному Середземномор'ї була різко засуджена прессекретарем ізраїльського міністерства закордонних справ. Ізраїль, за словами Ліора Хаята, із занепокоєнням стежить за останніми подіями, відзначаючи, що деякі односторонні дії Туреччини можуть привести до ескалації і поставити під загрозу тендітну стабільність в регіоні.