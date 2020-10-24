Турция планирует военные учения несмотря на предварительную договоренность с Грецией

Турция выпустила навигационное предупреждение, об’явив о военно-морских учениях в Восточном Средиземноморье 27-28 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Предупреждение было выпущено через несколько часов после того, как генеральный секретарь НАТО объявил, что Греция и Турция договорились в пятницу отменить военные учения, которые были запланированы на национальные праздники друг друга 28 и 29 октября соответственно.

"И Греция, и Турция решили отменить военные учения, которые были запланированы на следующую неделю", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после проведения виртуальной встречи министров обороны стран НАТО.

"Это шаги в правильном направлении, они помогают снизить риски инцидентов и аварий", - добавил он, выразив надежду, что этот шаг будет иметь положительное влияние на посреднические усилия Германии по ослаблению напряженности между двумя союзниками.

Агрессивная позиция Турции в Восточном Средиземноморье была резко осуждена прессекретарем израильского министерства иностранных дел. Израиль, по словам Лиора Хаята, с беспокойством следит за последними событиями, отмечая, что некоторые односторонние действия Турции могут привести к эскалации и поставить под угрозу хрупкую стабильность в регионе.