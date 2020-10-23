Греція і Туреччина скасували військові навчання на морі для зменшення напруженості

Греція та Туреччина вирішили скасувати військові навчання у Середземному морі на наступному тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Я можу підтвердити, що Греція і Туреччина вирішили скасувати військові навчання, заплановані на наступному тижні. Я вітаю це рішення, це дуже бажаний крок" - сказав генсек.

Він подякував Анкарі та Афінам за конструктивний підхід, який вони продемонстрували.

"Це допоможе знизити ризик інцидентів і може послужити основою для німецьких зусиль з вирішення (територіальних) суперечок між двома країнами" - додав Столтенберг.

Нагадаємо, 1 жовтня НАТО оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї.

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