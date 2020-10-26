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На виборах до Сейму Литви перемогла проукраїнська опозиція

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На виборах до Сейму Литви перемогла проукраїнська опозиція

Понеділок, 26 жовтня 2020, 09:43

У другому турі виборів до литовського Сейму більшість отримала опозиційна консервативна партія Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи. Тепер вони сформують правлячу коаліцію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Фракція переможців налічуватиме 50 депутатів. Слід зазначити, що членом цієї партії є друг України, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

Союз селян та зелених (LVŽS), партія нинішнього прем’єра Саулюса Скверняліса, отримала 32 місця. 

Ліберальні політсили Ліберальний рух та Соціально-демократична партія отримали по 13 місць. 

Партія свободи, яка вперше брала участь у виборах, отримає 11 мандатів, а Робітнича партія - 10.

Виборча акція поляків Литви та Литовська соціал-демократична Трудова партія здобули по три мандати. Також пройшли 4 незалежних кандидати.  

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала результати виборів "найкращим, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи".

Дізнавшись результати, консерватори, Ліберальний рух та Партія свободи оголосили, що збираються сформувати правлячу коаліцію на чолі з Інгрідою Шимоніте. 

Нагадаємо, перший тур виборів відбувся 11 жовтня. 

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