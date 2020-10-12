На виборах до Сейму Литви лідирує проукраїнська опозиція

Перемогу в першому турі виборів до Сейму Литви здобула опозиційна консервативна партія Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За даними Головної виборчої комісії Литви, результати всіх 1989 дільниць показують, що за консерваторів проголосувало 24,8% виборців і вони отримають 23 мандати в парламенті. Слід зазначити, що членом цієї партії є друг України, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

Правлячий зараз Союз "селян " і" зелених " отримав 17,5% голосів і 16 мандатів, Партія праці - 9,47% і дев'ять мандатів, Литовська соціал-демократична партія - 9,26% і вісім мандатів.

Тим часом Виборча акція поляків Литви - Союз християнських сімей (ІАПЛ - СХС) і Литовська соціал-демократична Трудова партія, які входять зараз до складу правлячої коаліції, не змогли подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Партія свободи, яка вперше брала участь у виборах, отримала понад 9,02% голосів і забезпечила собі вісім мандатів, рух лібералів - 6,79% і шість мандатів.

У багатомандатному окрузі партії ділять 70 мандатів з 141. Ще 71 парламентар обирається в одномандатних округах. У багатомандатному окрузі списки кандидатів висунули 17 партій. Другий тур виборів відбудеться 25 жовтня. У ньому змагатимуться кандидати, які посіли в одномандатних округах два перших місця.