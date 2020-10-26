Країни ЄС одна за одною виступають на захист Макрона після заяв Ердогана

Низка країн ЄС висловилися на підтримку президента Франції Еммануеля Макрона після заяв президента Туреччини про те, що йому потрібно "перевірити психічне здоров'я" через ставлення до мусульман.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Низка МЗС країн-членів, cеред яких щонайменш Німеччина, Нідерланди, Австрія, Італія, Данія, Литва та Греція, поширили заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля або оприлюднили свої коментарі.

"Слова президента Ердогана, адресовані Еммануелю Макрону - неприйнятні. Нідерланди виступають з підтримкою Франції та за спільні цінності ЄС. За свободу слова та проти екстремізму й радикалізму", - заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

President Erdogan’s words addressing President @EmmanuelMacron are unacceptable. The Netherlands stands firmly with France and for the collective values of the European Union. For the freedom of speech and against extremism and radicalism. — Mark Rutte (@MinPres) October 26, 2020

"Ердоганові час спинити небезпечну спіраль конфронтації. Неналежні висловлювання президента Ердогана про президента Макрона є неприйнятними та можуть призвести до подальшого погіршення стосунків Туреччини з її європейськими сусідами. Це не в інтересах самої Туреччини, і ми також не хочемо цього", - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

Time for Erdogan to stop dangerous spiral of confrontation.



President Erdogan’s inappropriate remarks against President Macron are unacceptable and may lead to further alienating Turkey from its European neighbours.



This is not in Turkey’s interest, nor our desire.#eudk #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) October 25, 2020

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас висловив солідарність із Францією у боротьбі з екстремізмом та назвав заяви Ердогана "абсолютно неприйнятними".

"Висловлювання президента Туреччини Ердогана проти Еммануеля Макрона є низькими та абсолютно неприйнятними", - заявив він, але наголосив, що у питанні з радикальним ісламізмом важливо не підмінювати поняття.

"У Німеччині є мільйон законослухняних мусульман. Захищатися потрібно від радикальних ісламістів та вбивць. А той, хто ставить знак рівності між цією реальною проблемою із расизмом та ісламофобією, діє безвідповідально", - додав Гайко Маас.

„Akzeptieren nicht, Dinge hier zu vermischen. Es gibt Mio rechtschaffene Bürger*innen muslimischen Glaubens in 🇩🇪. Gegen gewaltbereite Islamisten & Mörder muss man sich zu Wehr setzen. Wer diese realen Probl gleichsetzt mit Rassismus & Islamophobie handelt unverantwortlich.“ 2/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 26, 2020

"Ми солідарні з нашим другом і стратегічним партнером - Францією, та висловлюємо свою підтримку президенту Республіки", - заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, поширивши заяву Борреля.

Nous sommes solidaires avec notre ami et partenaire stratégique, la #France🇫🇷. Tout notre soutien au Président de la République @EmmanuelMacron https://t.co/10re4zvezT — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 26, 2020

"Висловлюємо солідарність із нашим партнером Францією. Ми рішуче засуджуємо образливі висловлювання з боку вищих посадовців Туреччини проти президента Французької Республіки та будь-які висловлювання, що спричиняють ненависть", - заявило МЗС Греції.

Αλληλεγγύη προς τον εταίρο μας, τη Γαλλία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις προσβλητικές εκφράσεις προερχόμενες από υψηλές αρχές της Τουρκίας κατά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και οποιοδήποτε λόγο που προβάλει το μίσος@FranceenGrece https://t.co/PfMYaLCpeb — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 25, 2020

Нагадаємо, 24 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини, назвавши його висловлювання неприйнятними.

Ердоган наступного дня повторив свою заяву.