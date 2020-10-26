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Країни ЄС одна за одною виступають на захист Макрона після заяв Ердогана

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:29

Низка країн ЄС висловилися на  підтримку президента Франції Еммануеля Макрона після заяв президента Туреччини про те, що йому потрібно "перевірити психічне здоров'я" через ставлення до мусульман.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Низка МЗС країн-членів, cеред яких щонайменш Німеччина, Нідерланди, Австрія, Італія, Данія, Литва та Греція, поширили заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля або оприлюднили свої коментарі.

"Слова президента Ердогана, адресовані Еммануелю Макрону - неприйнятні. Нідерланди виступають з підтримкою Франції та за спільні цінності ЄС. За свободу слова та проти екстремізму й радикалізму", - заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте. 

"Ердоганові час спинити небезпечну спіраль конфронтації. Неналежні висловлювання президента Ердогана про президента Макрона є неприйнятними та можуть призвести до подальшого погіршення стосунків Туреччини з її європейськими сусідами. Це не в інтересах самої Туреччини, і ми також не хочемо цього", - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас висловив солідарність із Францією у боротьбі з екстремізмом та назвав заяви Ердогана "абсолютно неприйнятними". 

"Висловлювання президента Туреччини Ердогана проти Еммануеля Макрона є низькими та абсолютно неприйнятними", - заявив він, але наголосив, що у питанні з радикальним ісламізмом важливо не підмінювати поняття. 

"У Німеччині є мільйон законослухняних мусульман. Захищатися потрібно від радикальних ісламістів та вбивць. А той, хто ставить знак рівності між цією реальною проблемою із расизмом та ісламофобією, діє безвідповідально", - додав Гайко Маас. 

"Ми солідарні з нашим другом і стратегічним партнером - Францією, та висловлюємо свою підтримку президенту Республіки", - заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, поширивши заяву Борреля. 

"Висловлюємо солідарність із нашим партнером Францією. Ми рішуче засуджуємо образливі висловлювання з боку вищих посадовців Туреччини проти президента Французької Республіки та будь-які висловлювання, що спричиняють ненависть", - заявило МЗС Греції.

Нагадаємо,  24 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини, назвавши його висловлювання неприйнятними.

Ердоган наступного дня повторив свою заяву.

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