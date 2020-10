Країни ЄС одна за одною виступають на захист Макрона після заяв Ердогана

Низка країн ЄС висловилися на підтримку президента Франції Еммануеля Макрона після заяв президента Туреччини про те, що йому потрібно "перевірити психічне здоров'я" через ставлення до мусульман.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Низка МЗС країн-членів, cеред яких щонайменш Німеччина, Нідерланди, Австрія, Італія, Данія, Литва та Греція, поширили заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля або оприлюднили свої коментарі.

"Слова президента Ердогана, адресовані Еммануелю Макрону - неприйнятні. Нідерланди виступають з підтримкою Франції та за спільні цінності ЄС. За свободу слова та проти екстремізму й радикалізму", - заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

"Ердоганові час спинити небезпечну спіраль конфронтації. Неналежні висловлювання президента Ердогана про президента Макрона є неприйнятними та можуть призвести до подальшого погіршення стосунків Туреччини з її європейськими сусідами. Це не в інтересах самої Туреччини, і ми також не хочемо цього", - заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

